Западные страны рассмотрят возможное совместное использование запасов нефти

FT: главы Минфинов G7 экстренно обсудят совместное использование запасов нефти
Eli Hartman/Reuters

Министры финансов «Большой семерки» (G7) на экстренном совещании обсудят возможное совместное использование запасов нефти, координируемых Международным энергетическим агентством (МЭА). Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что этот вопрос будет обсуждаться 9 марта.

По словам источников газеты, три страны G7, включая США, поддерживают эту инициативу. Другой собеседник издания сообщил, что группа американских чиновников придерживается того, что совместно страны группы могут высвободить от 300 до 400 млн баррелей. Это составит от 25% до 30% 1,2 млрд баррелей в запасе, говорится в статье.

До этого министр энергетики США Крис Райт сообщил, что Белый дом рассматривает возможность использовать стратегический нефтяной резерв для стабилизации мировых цен на фоне военной операции против Ирана. По его словам, запасы — более 400 млн баррелей нефти — будут расконсервированы в случае необходимости.

Ранее в США заявили о планах «забрать всю нефть из рук Ирана».

 
