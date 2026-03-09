В Совфеде предложили стимулировать россиян работать после выхода на пенсию

В России было бы полезно пересмотреть механизмы досрочного выхода на пенсию, стимулируя россиян дольше работать и получать больше, заявил «Газете.Ru» сенатор Игорь Мурог.

«Пересмотр механизмов досрочного выхода на пенсию и перерасчета выплат работающим пенсионерам, думаю, был бы полезен, и сам факт

возобновления с 2025 года индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров и учета пропущенных повышений после прекращения работы вписываются в эту логику: государственная система постепенно все больше учитывает интересы тех, кто дольше остается на рынке труда.

При этом сохраняется важный элемент пенсионной модели — особые условия для профессий с повышенной нагрузкой и социальной значимостью, прежде всего медицинских и педагогических работников», — отметил Мурог.

По его словам, для медперсонала сейчас действуют специальные требования к стажу: не менее 25 лет при работе в сельской местности и 30 лет — в городе или при смешанном стаже. При этом конкретные сроки назначения пенсии зависят не только от стажа, но и от общего пенсионного возраста и переходных норм, уточнил Мурог. На практике это означает, что выработка спецстажа дает право на досрочное назначение страховой пенсии по старости по сравнению с общими правилами, но не всегда — немедленный выход на пенсию в год завершения стажа, сказал сенатор.

Он добавил, что для педагогов механизм более однозначен: право на досрочную страховую пенсию по старости возникает при выработке 25 лет стажа в должностях и учреждениях, работающих с детьми, и наличии необходимого количества пенсионных коэффициентов (к 2025 году — не менее 30). В ряде случаев пенсия назначается не в год выработки спецстажа, а спустя несколько лет, что связано с общими параметрами реформы и переходным периодом, подчеркнул Мурог.

«Думаю, что в перспективе сама логика системы, вероятно, будет и дальше стимулировать более поздний выход на пенсию, сохраняя ежегодные перерасчеты и индексацию выплат. Это формирует новый подход: важно не просто достигать пенсионного возраста, а осознанно выстраивать стратегию — работать дольше, чтобы получать больше», — заключил Мурог.

