Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В Совфеде предложили стимулировать россиян работать после выхода на пенсию

Сенатор Мурог: нужно стимулировать россиян работать после выхода на пенсию
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В России было бы полезно пересмотреть механизмы досрочного выхода на пенсию, стимулируя россиян дольше работать и получать больше, заявил «Газете.Ru» сенатор Игорь Мурог.

«Пересмотр механизмов досрочного выхода на пенсию и перерасчета выплат работающим пенсионерам, думаю, был бы полезен, и сам факт
возобновления с 2025 года индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров и учета пропущенных повышений после прекращения работы вписываются в эту логику: государственная система постепенно все больше учитывает интересы тех, кто дольше остается на рынке труда.
При этом сохраняется важный элемент пенсионной модели — особые условия для профессий с повышенной нагрузкой и социальной значимостью, прежде всего медицинских и педагогических работников», — отметил Мурог.

По его словам, для медперсонала сейчас действуют специальные требования к стажу: не менее 25 лет при работе в сельской местности и 30 лет — в городе или при смешанном стаже. При этом конкретные сроки назначения пенсии зависят не только от стажа, но и от общего пенсионного возраста и переходных норм, уточнил Мурог. На практике это означает, что выработка спецстажа дает право на досрочное назначение страховой пенсии по старости по сравнению с общими правилами, но не всегда — немедленный выход на пенсию в год завершения стажа, сказал сенатор.

Он добавил, что для педагогов механизм более однозначен: право на досрочную страховую пенсию по старости возникает при выработке 25 лет стажа в должностях и учреждениях, работающих с детьми, и наличии необходимого количества пенсионных коэффициентов (к 2025 году — не менее 30). В ряде случаев пенсия назначается не в год выработки спецстажа, а спустя несколько лет, что связано с общими параметрами реформы и переходным периодом, подчеркнул Мурог.

«Думаю, что в перспективе сама логика системы, вероятно, будет и дальше стимулировать более поздний выход на пенсию, сохраняя ежегодные перерасчеты и индексацию выплат. Это формирует новый подход: важно не просто достигать пенсионного возраста, а осознанно выстраивать стратегию — работать дольше, чтобы получать больше», — заключил Мурог.

Ранее стало известно, сколько баллов нужно для средней пенсии в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!