В Краснодаре произошел пожар площадью 2500 «квадратов»

МЧС России: в Краснодаре загорелся склад на площади 2500 квадратных метров

Пожар произошел на складе в Краснодаре. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю, опубликовав заявление в канале в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что загоревшееся здание находится на улице Российской. К текущему моменту огонь распространился на площади 2500 квадратных метров.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в заявлении.

На место происшествия направили 53 сотрудника экстренных служб и 11 единиц специальной техники.

7 марта на складе в городе Володарске, расположенном в Нижегородской области, загорелись мешки с мукой. Площадь пожара составила порядка 1000 квадратных метров. Как рассказали в региональном управлении МЧС России, никто из людей не пострадал.

К ликвидации пламени привлекли 19 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники. К 15:38 (совпадает с мск) специалистам удалось локализовать возгорание, а затем полностью его ликвидировать.

6 марта в Республике Дагестан произошел пожар в мебельном цеху. Его площадь достигла 600 квадратных метров, на место происшествия выезжали сотрудники МЧС России.

Ранее в Ленинградской области пламя охватило здание на ферме, в котором находились около 100 животных.