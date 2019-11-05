Путин рассказал об объявленной маргиналами войне русскому языку
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Президент России Владимир Путин рассказал о войне, объявленной русскому языку в некоторых странах, передает ТАСС.
По его словам, эта война объявлена пещерными русофобами, маргиналами и националистами.
Глава государства пояснил, что русский язык пытаются вытеснить на периферию.
«Это становится вполне официальной государственной политикой», — заявил Путин.
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