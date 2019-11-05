Неизвестный открыл стрельбу у торгового центра в Канаде

В Канаде неизвестный открыл стрельбу около торгового центра в городе Этобико, сообщает CBS.

В результате инцидента погиб один из посетителей ТЦ.

Как стало известно, стрелявший подъехал на автомобиле к торговому комплексу и расстрелял стоявшего около входа мужчину.

Стрелка разыскивает полиция, его мотивы неизвестны.

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