Неизвестный открыл стрельбу у торгового центра в Канаде
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В Канаде неизвестный открыл стрельбу около торгового центра в городе Этобико, сообщает CBS.
В результате инцидента погиб один из посетителей ТЦ.
Как стало известно, стрелявший подъехал на автомобиле к торговому комплексу и расстрелял стоявшего около входа мужчину.
Стрелка разыскивает полиция, его мотивы неизвестны.
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