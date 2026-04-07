Минпросвещения утвердило новые критерии поведения школьников

В Министерстве просвещения России подготовили критерии оценки, выставляемой за поведение школьников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, при выставлении оценки за поведение будут учтены сразу несколько аспектов: дисциплина, социальные навыки, личные качества, учебная активность и участие в жизни школы.

Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, такая оценка в первую очередь выступит механизмом защиты чести и достоинства учителя.

«Введение объективной оценки поведения учащихся позволит повысить прозрачность взаимодействия участников образовательного процесса и поддержать учителя», — сказал он.

В апробации модели оценки поведения школьников приняли участие свыше 40 тысяч учеников с 1-го по 8-й классы и более двух тысяч педагогов. Предполагается, что в следующем учебном году оценивать поведение школьников будут в десяти школах каждого региона России, а в 2027 — 2028 учебном году такая модель будет введена во всех общеобразовательных организациях страны.

