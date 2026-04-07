В ЕС рассказали о неспособности найти кандидата для диалога с Россией

Евродепутат Картайзер: ЕС не может найти кандидата для диалога с Россией

Министры иностранных дел Евросоюза не могут договориться о едином кандидате, который должен будет вести диалог с Россией от имени ЕС. Об этом в видеообращении, размещенном в соцсети X, рассказал депутат Европарламента Фернан Картайзер.

По его словам, сейчас по теме возобновления контактов Европы с Москвой есть две основные проблемы. И первая заключается в том, что в Европе не могут найти кандидата, «которому бы доверяли все».

«Я думаю, они могли бы просто выбрать, например, премьер-министра страны, председательствующей в Совете ЕС на ротационной основе. В данном случае — Кипра. Это было бы простым решением. Однако в реальности, я считаю, что между нашими министрами существует много соперничества, недоверия и так далее», — отметил евродепутат.

Вторая проблема связана с тем, что ЕС не может привнести ничего нового в диалог по Украине, сказал Картайзер.

«Проблема Европы в том, что у нас нет политики, у нас нет инициативы, переговоров и идей, которые мы могли бы сейчас привнести в тему конфликта на Украине. Это крайне печально. Нас просто нет», — сказал он.

В марте президент Финляндии Александр Стубб заявил, что для ЕС приближается момент, когда союзу придется восстановить отношения с Россией. Также 14 марта премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обратился к властям Евросоюза с призывом получить мандат на ведение переговоров с Россией. Затем он сказал, что его призыв относится к периоду после завершения боевых действия и подписания мирного соглашения.

В январе СМИ сообщали, что ЕС хочет создать должность спецпосланника для переговоров с Россией.

Ранее в конгрессе США рассказали, зачем нужен диалог с Россией.