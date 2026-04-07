Ветеран сборной России предположил, что «Зенит» и «Краснодар» будут терять очки

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что лидеры Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» и «Краснодар» будут терять очки, передает «Советский спорт».

«В следующем туре будут играть «Зенит» и «Краснодар», кто-то из них потеряет очки. Перед этим был тур, когда они оба чуть не проиграли аутсайдерам. Думаю, что очки они ещё терять будут», — сказал Булыкин.

После 23 туров в турнирной таблице РПЛ)лидирует «Краснодар» с 52 набранными очками. Вторым идет петербургский зенит (51), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (44).

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года.

Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 12 апреля.

Ранее клубы РПЛ обращались за инвестициями в арабский фонд.