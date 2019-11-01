Воспитательницы пытались остановить убийцу ребенка в Нарьян-Маре

Воспитательницы из детского сада в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ), где был убит шестилетний мальчик, пытались остановить убийцу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как отмечается, воспитательницы увидели злоумышленника, когда тот уже прошел охрану и поднялся на третий этаж.

По их словам, она пытались остановить мужчину, когда заметили нож в его руке. Однако он оттолкнул их.

Женщины побежали за охранником, когда они вернулись обратно, убийца уже смертельно ранил мальчика.

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