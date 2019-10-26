Захарова заявила, что вся система США пыталась сломать Бутину

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вся американская система пыталась сломать осужденную в США за шпионаж россиянку Марию Бутину. Об этом сообщает RT.

Дипломат отметила, что МИД и посольство России в США проделали огромную работы для возвращения Бутиной на родину.

«Вся американская система работала на то, чтобы человек сломался», — сказала Захарова.

Она также отметила, что россиянке в период заключения необходима была не только юридическая поддержка, но и моральная.

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