Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы

Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовиться вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, россиянка прилетит из Соединенных Штатов на родину в субботу, 26 октября, в 12.15 по московскому времени.

Россиянка сидит в конце самолета у окна. По ее словам, она ждет, когда самолет взлетит и все это закончится.

Бутину осудили в США за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». В пятницу, 25 октября, она была освобождена в рамках процесса депортации в Россию.

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