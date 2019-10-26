Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы

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Мария Бутина на снимке американской полиции, август 2018 года Мария Бутина на снимке американской полиции, август 2018 года
Мария Бутина на снимке американской полиции, август 2018 года
Alexandria Sheriff's Office/Reuters

Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовиться вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, россиянка прилетит из Соединенных Штатов на родину в субботу, 26 октября, в 12.15 по московскому времени.

Россиянка сидит в конце самолета у окна. По ее словам, она ждет, когда самолет взлетит и все это закончится.

Бутину осудили в США за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». В пятницу, 25 октября, она была освобождена в рамках процесса депортации в Россию.

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