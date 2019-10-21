Опубликован полный список погибших и пропавших без вести

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Холдинг «Сибзолото» опубликовал список с именами 15 погибших при прорыве дамбы золотопромышленной артели в Красноярском крае. Документ опубликован на сайте компании.

Как отмечает пресс-служба, в результате трагедии погибли 15 работников компании, еще пятеро пропали без вести.

Известно, что семьи семерых жертвы ЧП проживают в Красноярском крае, двоих — в Хакасии, одного — в Кемеровской области, еще одного — в Вологодской области.

Информации о семьях других четырех не приводится.

В списке «Сибзолото» значатся 44 пострадавших, из них девять находятся в больницах.

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