Раскрыта финансировавшая террористов «благотворительная организация»

ФСБ раскрыла «благотворительную организацию» из более чем 100 сторонников «Исламского государства» (организация запрещена в России), передает РИА «Новости».

Организация действовала более чем в 9 регионах России: в Москве и Санкт-Петербурге, на территории республик Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Ингушетия, Татарстан, Краснодарского и Ставропольского краев, Тюменской области.

В ФСБ сообщили, что более шести миллионов рублей, собранных под видом благотворительности, были переведены в Сирию.

Отмечается, что в организацию было вовлечено более ста сторонников идеи установления «Всемирного Халифата», в том числе участники вооруженного нападения в 2005 году на Нальчик, спланированного террористом Шамилем Басаевым.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.