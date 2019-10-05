В Сети появилось видео перевозки пациентов на диализ в машине с овощами

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В Сети появилось видео перевозки пациентов Дергачевской районной больницы в Саратовской области на гемодиализ в микроавтобусе с овощами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На ролике видно, как пассажирам автомобиля трудно вытянуть ноги из-за коробок с капустой.

Известно, что некоторые из пациентов просидели в полусогнутом положении несколько часов из-за дороги в более 500 километров.

Ранее сообщалось, что врач уволен за провоз пациентов в машине с овощами в Саратове.