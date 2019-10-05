В Сети появилось видео перевозки пациентов на диализ в машине с овощами
В Сети появилось видео перевозки пациентов Дергачевской районной больницы в Саратовской области на гемодиализ в микроавтобусе с овощами. Об этом сообщает РЕН ТВ.
На ролике видно, как пассажирам автомобиля трудно вытянуть ноги из-за коробок с капустой.
Известно, что некоторые из пациентов просидели в полусогнутом положении несколько часов из-за дороги в более 500 километров.
Ранее сообщалось, что врач уволен за провоз пациентов в машине с овощами в Саратове.