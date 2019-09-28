На горящей плавбазе в Сахалинской области произошел хлопок

В Сахалинской области на складе горящей плавбазы «Петр Житников» произошел хлопок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Как отмечается, плавучая база загорелась недалеко от курильского острова Итуруп 23 сентября.

Уточняется, что из 420 членов экипажа большинство были эвакуированы, 63 человека остались, чтобы потушить пожар.

Согласно пресс-службе, оставшиеся стали добираться до сердцевины очагов возгорания, в ходе чего произошел хлопок.

После этого началось возгорание склада. Однако, как подчеркивается, сейчас сектор загерметизирован, и до утра его будут охлаждать.

На настоящий момент причина хлопка неизвестна.

Ранее сообщалось, что пожар на плавбазе в Сахалинской области потушили.