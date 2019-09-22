Тайфун «Тапа» приближается к Приморью

МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с приближением к побережью Приморского края тайфуна «Тапа». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Уточняется, что штормовое предупреждение будет действовать с понедельника, 23 сентября.

Спасатели прогнозируют, что тайфун принесет трехметровые и даже четырехметровые волны. Также вероятно усиление ветра до 28 м/с.

Планируется, что с «Тапой» придут и обильные дожди, которые могут подтопить пониженные территории и дороги.

«В готовности к реагированию находятся ремонтно-восстановительные бригады энергетиков и ЖКХ, дорожные службы», — заключили в МЧС.

Ранее сообщалось, что более 200 рейсов отменены в Японии из-за тайфуна «Тапа».