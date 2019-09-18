В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро
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В Киеве неизвестный перекрыл мост метро и угрожает его взорвать. Об этом сообщает «112.ua».
Отмечается, что мужчина заехал на мост, перекрыл его и угрожает взорвать сооружение.
Он держит в руках предмет с кнопкой. Кроме того, мужчина обещает начать стрельбу.
Правоохранительные органы следуют на место ЧП. Ситуация расценивается как подготовка к теракту.
В настоящее время нет других подробностей случившегося.
Ранее сообщалось, что автомобильный мост обрушился в Харькове.