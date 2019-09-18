В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро

В Киеве неизвестный перекрыл мост метро и угрожает его взорвать. Об этом сообщает «112.ua».

Отмечается, что мужчина заехал на мост, перекрыл его и угрожает взорвать сооружение.

Он держит в руках предмет с кнопкой. Кроме того, мужчина обещает начать стрельбу.

Правоохранительные органы следуют на место ЧП. Ситуация расценивается как подготовка к теракту.

В настоящее время нет других подробностей случившегося.

Ранее сообщалось, что автомобильный мост обрушился в Харькове.