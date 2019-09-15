Экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог на Украине

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил об угрозе ликвидации железных дорог на Украине. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу.

По его словам, анонсированная командой президента Украины Владимира Зеленского приватизация «Укрзализныци» может иметь катастрофические последствия для системы железнодорожного транспорта страны.

Он отметил, что инициаторы идеи при принятии этого решения не учитывали опыт зарубежных коллег.

Кава подчеркнул, что если «Укрзализныци» будет приватизирована, то в стране практически уничтожится система железного транспорта.

Ранее сообщалось, что Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией.