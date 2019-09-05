В Госдуме оценили заявление Грефа об отмене школьных экзаменов

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа, который предложил отменить экзамены в школах, а также указал, что они отбивают желание учиться. Об этом сообщает RT.

По его словам, это предложение нереальное, так как оно может повлечь за собой проблемы.

Смолин отметил, что значительная часть школьников перестанет учиться, так как внутренних стимулов у них нет, а внешних не будет.

Кроме того, возникнет вопрос по каким критериям абитуриенты будут поступать в вузы и средние специальные учебные заявления.

«Греф прав в том, что нужно возвращать детям стремление учиться, но только простой отменой экзаменов этого не добиться», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что Греф намерен отменить экзамены в школах.