Спасатели эвакуировали с Эльбруса пострадавшего альпиниста из Москвы

Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста из Москвы, который повредил ногу при восхождении, передает агентство городских новостей «Москва».

В МЧС уточнили, что мужчина травмировал ногу на высоте 3,8 тыс. м и попросил о помощи.

«Альпинист 1990 г. рождения регистрировал свой маршрут в МЧС России. Спасатели эвакуировали альпиниста с травмой ноги на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Обстоятельства, при которых он получил травму, не раскрываются.