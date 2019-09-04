Названа самая безопасная для туристов страна. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Первое место в этом списке заняла Финляндия, второе — Исландия, а третье — Оман.

Кроме того, безопасными для путешественников странами признаны Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия, Катар, Эстония, Япония, Австрия, Словения, Испания, Норвегия, Чехия, Австралия и Бруней.

Уточняется, что Россия по безопасности для зарубежных туристов заняла 98-е место.

Отмечается, что самыми опасными для путешествий странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

Поясняется, что при оценке безопасности стран учитывались следующие параметры: надежность полиции, распространенность терактов, уровень убийств, издержки от терроризма, преступности и насилия.

Ранее сообщалось, что названы популярные маршруты россиян в бархатный сезон.