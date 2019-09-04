Хирург уволен за заявление о неадекватной зарплате в Челябинской области

В закрытом городе Трехгорный Челябинской области руководство медсанчасти отстранило от должности заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина из-за того, что он публично заявил о несоответствии зарплаты нагрузке. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Редькина, 16 августа он подал заявление об увольнение, спустя время ситуация с заработной платой хирурга и его чрезмерной нагрузки была широко освещена в СМИ. Мужчине пообещали урегулировать проблему, он в свою очередь согласился не увольняться.

Он не забрал на следующий день заявление об уходе в связи с отъездом, однако между ним и администрацией была устная договоренность. Тем не менее, 2 сентября Редькину предъявили подписанный приказ об увольнении, так как он так и не забрал заявление.

Известно, что в течении трех лет хирург работал на две с половиной ставки без повышения заработной платы. Всего в медсанчасти он отработал 21 год, 12 из них был заведующим отделения.

Ранее сообщалось, что прокуратура приступила к проверке по факту массового увольнения хирургов на Урале.