Въехавший в толпу на Урале экс-полицейский получил девять лет колонии

На Урале суд приговорил бывшего полицейского Дмитрия Курницкого, который въехал в 2018 году в толпу на внедорожнике, к девяти годам строгого режима. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечается, инцидент произошел в День молодежи недалеко от пивного магазина. По версии следствия, осужденный поссорился с молодыми людьми и решил въехать на них на машине.

Уточняется, что против мужчины возбудили дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц», а также «нарушение правил дорожного лицом, подвергнутым административному наказанию».

Как подчеркивается, его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года.

Кроме того, с него взыскали компенсацию в размере 1,8 млн руб.

Ранее суд на Урале арестовал въехавшего в толпу экс-полицейского.