Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что родители ребенка были вызваны в суд. Судья признала данный союз нежелательным из-за возраста девочки, в результате чего брак был расторгнут.

По объяснениям семьи, молодоженам собирались дать время, чтобы они получше узнали друг друга. Сразу сожительствовать как супруги они не должны были.

Родители приняли решение подождать два года. Когда девочке исполнится 13 лет, суд разрешит паре сможет пожениться.

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