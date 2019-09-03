Капитан сгоревшего судна в Калифорнии смог спастись

Капитан стал одним из пяти членов экипажа, которые смогли спастись из горевшего судна в Калифорнии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на шерифа округа Санта-Барбара Билла Брауна.

По словам шерифа, капитана и других выживших допросят в ближайшее время.

«Их допросят сегодня», — подчеркнул Браун.

Стоит отметить, что на данный момент из воды извлеки 20 тел погибших.

Всего на борту судна находились 34 пассажира и 5 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре на судне в Калифорнии возросло до 25.