Названы самые популярные имена для детей в России

Имя Варвара вошло в топ-5 самых популярных в России в 2025 году

Имя Варвара вошло в пятерку самых популярных имен в России в 2025 году. В рейтинг женских имен также попали София, Ева, Анна и Мария, сообщили ТАСС в Социальном фонде РФ, который подготовил его.

«В пятерке самых популярных женских имен всего одно изменение с 2024-го: имя Варвара сменило на пятом месте имя Виктория», — сказано в сообщении.

Как заявили в Соцфонде, чаще всего в прошлом году родители называли новорожденных девочек Софией (3,6%), Евой (3,15%), Анной (3,01%), Марией (2,62%), Варварой (2,62%). При этом самыми популярными именами для мальчиков стали Михаил (4,03%), Александр (3,56%), Артем (3,11%), Матвей (2,68%), Тимофей (2,43%).

До этого сообщалось, что в Московской области набирает популярность новый культурный тренд — возвращение к старорусским именам. Если раньше такие имена можно было встретить лишь в летописях, былинах и сказках, то сегодня они вновь входят в моду и становятся выбором современных родителей. Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин отметил, что в регионе все чаще регистрируют новорожденных с древнеславянскими именами. Среди мальчиков популярны: Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. Для девочек родители выбирают имена: Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава.

Ранее ученые доказали, что внешность человека подстраивается под имя.