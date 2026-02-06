В Госдуме рассказали о расчете отпускных по измененным правилам

Отпускные выплаты россиянам сейчас рассчитываются по измененным правилам по сравнению с теми, что действовали еще в прошлый летний период, а именно — с учетом всех денежных поощрений. Об этом в интервью ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По ее словам, с осени 2025 года работодатели не могу воспользоваться лазейкой в законодательстве. Благодаря ней в приказе денежная выплата сотруднику указывалась в виде поощрения, а не как премия, а после выдавать за отпуск меньше денег, не учитывая начисленную стимулирующую выплату в расчете среднего заработка.

Она добавила, что 1 сентября прошлого года действует новый порядок исчисления средней зарплаты сотрудника. Работодателю следует учитывать все виды выплат, которые предусмотрены системой оплаты труда. Это также предполагает денежные поощрения, которые не упоминались в прошлом документе.

Стенякина отметила, что новое положение пришло на смену документу, который действовал с 2007 года.

До этого профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар рассказала, что работодатель имеет право удерживать деньги при увольнении сотрудника только в некоторых случаях, например, если оплачиваемый отпуск был предоставлен авансом.

