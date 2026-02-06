Размер шрифта
На Украине пожаловались, что ВСУ теряют связь из-за отключения Starlink

Командир ВСУ Черновол: подразделения потеряли связь из-за отключения Starlink
Lisi Niesner/Reuters

Ряд подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались без связи из-за отключения незарегистрированных в министерстве обороны страны терминалов Starlink. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила командир взвода 72-й бригады ВСУ Татьяна Черновол.

Она утверждает, что из-за этого «две» позиции ее пилотов лишились связи.

«Даже (американский предприниматель Илон. — «Газета.Ru») Маск так не гадил, как свои», — написала Черновол.

По ее словам, терминалы Starlink не работают, хотя при этом были включены в списки минобороны.

О сбоях в работе терминалов Starlink на линии фронта 5 февраля сообщили некоторые российские Telegram-каналы, в том числе «Два майора», «Записки ветеранов». Военкоры заявили, что связь временно пропала и у ВСУ. Жалобы на работу Starlink также фиксируются в Downdetector.

1 февраля SpaceX по просьбе министерства обороны Украины ограничила использование Starlink для российских БПЛА. По словам владельца компании Маска, эти меры уже принесли результаты. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы спутниковой системы на Украине. При этом, по информации СМИ, ограничения затронут в том числе беспилотники ВСУ.

Ранее военный эксперт объяснил, как повлияет ограничение работы Starlink на ситуацию в зоне СВО.
 
