Экономист назвал работающие способы повысить шансы на одобрение ипотеки

Сегодня одобряется менее половины поданных заявок на ипотеку. Когда банк отказывает в ипотеке, самое полезное действие — попробовать выяснить причину. Формально банк не обязан подробно объяснять решение, но на практике многие идут навстречу и хотя бы обозначают примерно, с чем связан отказ: доход, кредитная история, долговая нагрузка, нестабильность занятости.

Об этом «Газете.Ru» рассказал Юлиан Овечкин, экономист, руководитель отдела ипотеки Lеvel Group.

По его словам, иногда отказ связан не с заемщиком, а с конкретным объектом недвижимости или формой подтверждения дохода. Важно понимать: отказ — это не плохой заемщик, а невыполненные условия в данный момент и попытаться подать заявление снова.

«Подать заявление повторно можно, но не всегда это возможно сразу. У каждого банка есть внутренние правила. В некоторых случаях действует временное ограничение на повторную подачу — чаще всего от нескольких дней до нескольких месяцев, в зависимости от банка. Это особенно актуально, если при проверке возникли серьезные вопросы: расхождения в данных, сомнительные документы, попытка приукрасить доход», — объяснил Овечкин.

Чтобы увеличить шансы на одобрение, в первую очередь стоит проверить не только наличие просрочек по кредитам, но и общую картину: активные кредиты, кредитные карты, лимиты, которыми вы не пользуетесь. Даже неактивная кредитка с большим лимитом, выданная на ваше имя, считается потенциальной нагрузкой. Обязательно проверьте отсутствие мелких долгов: налоги, штрафы, пени.

«Если для человека это мелочь, для системы — красный флажок. Если причина отказа — недостаточный доход, то логичный шаг — оформить ипотеку совместно с супругом или партнером. Но есть нюанс: банк смотрит не только на сумму дохода, но и на его стабильность. Официальная занятость, стаж на последнем месте работы, отсутствие резких скачков — все это играет роль», — предупредил он.

Иногда чуть меньший, но стабильный доход выглядит для банка надежнее.

«Все чаще банки отказывают в ипотеке из-за слишком маленького первоначального взноса — менее 20%. Особенно если взнос взят в кредит — это увеличивает долговую нагрузку и почти гарантирует отказ. В то же время, даже высокий первоначальный взнос более 50% не спасет при плохой кредитной истории или низком доходе», — заявил эксперт.

Один из способов повысить шансы на одобрение — изменить структуру и размер первоначального взноса. Даже увеличение на 5–10% может существенно изменить решение банка: риски снижаются, а заемщик выглядит более дисциплинированным. Даже если банк не требует выписку по накоплениям, наличие сбережений на счетах, не в кредит, косвенно повышает доверие. Это сигнал: вы справитесь с платежами не только в идеальном месяце.

«Еще один нюанс, который нужно учитывать при подаче заявки — выбор объекта недвижимости. Новостройки от аккредитованных застройщиков часто одобряются проще, чем вторичка со сложной историей. Поэтому стоит уточнить, с чем связан отказ — с заемщиком или с объектом недвижимости», — подчеркнул он.

Не все об этом знают, но важно и время подачи заявки. Банки живут циклами: квартальные планы, акции, периоды повышенного спроса. В одни месяцы требования строже, в другие — мягче. Спрос на ипотеку часто растет в 4 квартале года (октябре–декабре) из-за квартальных планов банков и конца года — продажи активны, банки мотивированы выполнять KPI по выдаче. А лето и начало осени — период акций и стимулирования спроса после отпусков. Имеют значение также квартальные и регуляторные циклы. Например, на 2 квартал 2026 года ЦБ ужесточает лимиты по ипотеке ИЖС. Это делает рассмотрение в целом строже в определенные периоды.

Для увеличения шансов на одобрение не стоит подавать заявки хаотично.

«Имеет смысл обращаться сразу в 2–3 банка, но важно делать это осознанно. Массовая подача в десяток банков за короткий срок может выглядеть как тревожный сигнал. Лучше выбирать несколько банков с подходящими программами», — заключил эксперт.

