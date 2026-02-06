Размер шрифта
Россия начала поставлять рыбу в одну из стран Латинской Америки

Глава Минсельхоза Лут: Россия начала поставки рыбы в Бразилию
Shutterstock/Shishkin.dv

Россия начала поставлять рыбу на бразильский рынок. Об этом журналистам сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, ее слова приводит ТАСС.

«Мы начали поставки рыбы на бразильский рынок», — сказала она.

По словам Лут, это пока очень маленькие объемы, поскольку рынок находится в начальной стадии.

«Преимущественно видим в качестве потенциала минтай, треску, сельдь», — добавила министр.

В то же время Лут отметила высокие пошлины в Бразилии на ввоз рыбы. Она отметила, что «здесь есть о чем поговорить с бразильскими коллегами».

2 февраля сообщалось, что Белоруссия стала крупнейшим поставщиком рыбы в Россию. Страна, у которой нет выхода к морю, поставила в Россию 112 тыс. тонн рыбы на $336 млн. Второе и третье место занимают Китай и Турция с 96 тыс. тонн и 75 тыс. тонн соответственно. Всего за прошлый год РФ импортировала 680 тыс. тонн рыбы, что на 3% больше, чем в 2024 году.

Всего за 2025 год Россия импортировала 680 тысяч тонн рыбы, что на 3% больше, чем в 2024 году.
 
