Россия начала поставлять рыбу в одну из стран Латинской Америки

Россия начала поставлять рыбу на бразильский рынок. Об этом журналистам сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, ее слова приводит ТАСС.

«Мы начали поставки рыбы на бразильский рынок», — сказала она.

По словам Лут, это пока очень маленькие объемы, поскольку рынок находится в начальной стадии.

«Преимущественно видим в качестве потенциала минтай, треску, сельдь», — добавила министр.

В то же время Лут отметила высокие пошлины в Бразилии на ввоз рыбы. Она отметила, что «здесь есть о чем поговорить с бразильскими коллегами».

2 февраля сообщалось, что Белоруссия стала крупнейшим поставщиком рыбы в Россию. Страна, у которой нет выхода к морю, поставила в Россию 112 тыс. тонн рыбы на $336 млн. Второе и третье место занимают Китай и Турция с 96 тыс. тонн и 75 тыс. тонн соответственно. Всего за прошлый год РФ импортировала 680 тыс. тонн рыбы, что на 3% больше, чем в 2024 году.

