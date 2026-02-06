На целевую орбиту вывели космические аппараты в интересах России

Ракета вывела на целевую орбиту космические аппараты в интересах Минобороны РФ

Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» вывела на целевую орбиту космические аппараты в интересах министерства обороны России. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Там отметили, что выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошло в штатном режиме. После старта ракета-носитель была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

«В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — сказали в министерстве.

5 февраля в 21:59 (мск) с космодром Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических войск ВКС РФ был успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами.

В конце декабря стартовавшая с космодрома Восточный российская ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора.

