Стало известно будущее разрезанного на части аварийно севшего в поле А321

Названо будущее частей аварийно севшего в кукурузном поле самолета «Уральских авиалиний» А321. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Как отмечается, разрезанные части самолета либо уничтожат, либо увезут за рубеж.

Однако до конца расследования инцидента части самолета останутся в специальном ангаре в России.

Ранее сообщалось, что командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал.

Авиалайнер совершил экстренную посадку в кукурузном поле из-за стаи чаек, которая попала в двигатель. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Известно, что 76 пассажиров обратились за медицинской помощью, 19 из них – дети.