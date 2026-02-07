Общественники призвали узаконить понятие «деструктивного контента»

Председатель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская выступила с инициативой законодательно закрепить понятие «деструктивного контента» как отдельную правовую категорию. Обращение с соответствующим предложением, направленное главе Минцифры Максуту Шадаеву, есть в распоряжении РИА Новости.

В документе говорится, что движение предлагает отнести к деструктивному контенту публикации с изображениями, видео, именами или иными данными, позволяющими прямо или косвенно идентифицировать несовершеннолетних участников преступлений — как правонарушителей, так и пострадавших.

В «Здоровом Отечестве» также указали, что в сейчас в российском законодательстве нет самостоятельного и четкого определения деструктивного контента, несмотря на его широкое распространение в СМИ, Telegram-каналах, блогах и на других цифровых платформах.

Авторы инициативы считают, что такие требования должны распространяться не только на традиционные СМИ, но и на цифровые медиаплатформы, включая Telegram-каналы, блоги, новостные агрегаторы и другие публичные онлайн-ресурсы. При этом предлагается сохранить возможность обезличенного информирования, публикации официальных сводок и аналитических материалов без визуализации и персонализации несовершеннолетних.

Кроме того, движение выступает за введение отдельной ответственности для редакций СМИ, администраторов Telegram-каналов и блогеров за распространение деструктивного контента.

В обращении подчеркивается, что инициатива не предполагает введения цензуры или ограничения права общества на получение информации. По словам авторов, речь идет о правовом разграничении экстремистского, террористического и деструктивного контента, которые имеют разную природу.

Ранее Путин заявил о влиянии мессенджеров на молодежь.