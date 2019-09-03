В Кузбассе закрыли детсад из-за радиоактивного газа

В одном из детских садов в Кемеровской области обнаружили превышенную концентрацию радиоактивного газа радона. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление ФССП.

Как отмечается, концентрация вещества повышена в четыре раза. В связи с инцидентом суд принял решение приостановить работу детского сада № 9 «Аленка» на 30 суток.

Известно, что радиоактивное вещество обнаружили в детской спальне.

Ранее сообщалось, что в детском лагере под Петербургом произошла вспышка кишечной инфекции.

Известно, что инфекции подверглись восемь детей в лагере «Восход» в Ленинградской области. Последнее сообщение поступило 2 июля.