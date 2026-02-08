Размер шрифта
Ученые восстановили запахи мумий по молекулярным «отпечаткам»

JACS: способ бальзамирования мумии можно определить по запаху
South Tyrol Museum of Archaeology

Ученые из Бристольского университета показали, что древнеегипетские практики бальзамирования со временем усложнялись: если на ранних этапах в основном использовали жиры и масла, то позднее к ним добавляли дорогие смолы и битум. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Chemical Society (JACS).

Авторы предложили неразрушающий способ изучения мумий — анализ летучих органических соединений в воздухе вокруг останков. Такой «запаховый» подход позволяет выяснять состав бальзамов, не разрезая бинты и не повреждая артефакты. Именно эти остаточные молекулы и создают характерный «музейный» запах мумий, который часто принимают за запах разложения.

В работе ученые проанализировали 35 образцов бинтов и бальзамирующих веществ из 19 мумий, возраст которых охватывает более двух тысяч лет. С помощью высокочувствительного химического метода HS-SPME-GC/Q-TOFMS исследователям удалось идентифицировать 81 летучее соединение. Все они сгруппировались в четыре основные категории ингредиентов, характерных для египетского бальзамирования: жиры и масла, пчелиный воск, растительные смолы и битум.

Анализ показал четкую историческую динамику. Более ранние мумии содержали сравнительно простые смеси, основанные преимущественно на жирах и маслах. В более поздние периоды бальзамы становились сложнее и включали редкие и дорогие смолы, а также битум. По мнению авторов, это отражает изменения в ритуальных практиках, торговых связях и уровне профессионализации бальзамировщиков.

Дополнительным открытием стало то, что химический состав мог различаться в зависимости от части тела. В ряде случаев летучие соединения, обнаруженные в области головы, отличались от тех, что фиксировались в районе туловища. Это указывает на использование разных рецептов для обработки отдельных анатомических зон — например, лица, кожи головы и внутренних полостей.

Ранее ученые выяснили, что древние египтяне страдали болезнью современных людей.
 
