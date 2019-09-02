В Москве подросток покончил с собой по дороге в школу
close
В Москве подросток покончил с собой по дороге в школу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что тело 14-летнего ребенка нашли возле дома.
По предварительным данным, он покончил с собой.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего.
Официального подтверждения этой информации нет
Ранее сообщалось, что в Тульской области школьник погиб из-за обрушения стены заброшенного дома.