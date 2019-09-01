В авиакатастрофе на Филиппинах погибли девять человек

При крушении самолета на Филиппинах погибли девять человек. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.

Отмечается, что инцидент произошел в курортной зоне города Пансол в провинции Лагуна.

Уточняется, что в результате крушения пострадали три здания.

По информации СМИ, два человека также пострадали от обломков самолета. Они были госпитализированы.

В настоящее время выясняются все детали авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при падении самолета в Альпах.