В авиакатастрофе на Филиппинах погибли девять человек
close
При крушении самолета на Филиппинах погибли девять человек. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
Отмечается, что инцидент произошел в курортной зоне города Пансол в провинции Лагуна.
Уточняется, что в результате крушения пострадали три здания.
По информации СМИ, два человека также пострадали от обломков самолета. Они были госпитализированы.
В настоящее время выясняются все детали авиакатастрофы.
Ранее сообщалось, что три человека погибли при падении самолета в Альпах.