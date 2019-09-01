СК возбудил дело после убийства двухмесячного ребенка с врожденной патологией

Следственный комитет по Саратовской области (СК) возбудил дело по статье п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России об убийстве малолетнего. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 31 августа, в Саратове. Когда супруга ушла в магазин, мужчина остался дома с двухлетним сыном и двухмесячной дочерью, имевшей врожденную патологию.

«…он взял детскую переноску, в которой находился двухмесячный ребенок, и поднялся на чердак дома. После этого мужчина нанес один удар ножом в область шеи малолетнего ребенка», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что ребенок умер. Мужчина был задержан.

Ранее сообщалось, что в Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.