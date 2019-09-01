Тело погибшей в Турции россиянки привезли на родину

Тело погибшей из-за происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки доставили в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения онлайн-табло аэропорта.

По данным табло, тело погибшей россиянки отправили из Турции и его уже должны были доставить в Санкт-Петербург.

18 августа в отеле «Санхилл» в городе Бодрум руку ребенка засосало в трубу бассейна. На помощь девочке бросились отдыхающие, однако освободить ее удалось только спустя 10 минут — все это время ребенок находился под водой.

После случившегося девочка была доставлена в больницу в критическом состоянии и четыре раза пережила клиническую смерть.