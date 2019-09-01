В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией

В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией. Об этом передает РЕН ТВ со ссылкой на областное управление СК России.

Как стало известно, убийство случилось тогда, когда 26-летняя мать ребенка ушла в магазин.

Согласно версии следствия, во время отсутствия матери подозреваемый отнес младенца на чердак, где зарезал девочку.

Сообщается, что мужчина может получить пожизненный срок.