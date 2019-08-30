Россиянам пообещали бабье лето

Научруководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд завил, что жителям центра европейской части страны стоит ждать бабьего лета осенью. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что нет никаких сомнений, что бабьего лета не будет.

Синоптик напомнил, что в прошлом году в этом районе длительного периода теплой и сухой погоды осенью не было.

«Уверенно говорим, что бабье лето будет», - сказал Вильфанд.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее синоптики рассказали о погоде осенью и зимой в Москве.