В Сети появилось видео с опрокинутым грузовиком с 30 тыс. банками пива в Парагвае

В Сети появилось видео, как местные жители в парагвайском городе Куругуати налетели на банки пива, которые вывалились из грузовика после ДТП. Об этом сообщает ABC.

На видео видно, как люди забираются на «горку» из тысяч упаковок алкогольного напитка и собирают банки в огромные мешки, чтобы унести. При этом никто их не останавливает, в том числе водитель грузовика.

Среди толпы также присутствуют дети.

Ранее сообщалось, что грузовик с 30 тыс. банками пива перевернулся и обрадовал жителей в Парагвае.

Известно, что водитель не справился с движением, когда проезжал по мосту.