В Сети появилось видео с опрокинутым грузовиком с 30 тыс. банками пива в Парагвае
В Сети появилось видео, как местные жители в парагвайском городе Куругуати налетели на банки пива, которые вывалились из грузовика после ДТП. Об этом сообщает ABC.
На видео видно, как люди забираются на «горку» из тысяч упаковок алкогольного напитка и собирают банки в огромные мешки, чтобы унести. При этом никто их не останавливает, в том числе водитель грузовика.
Среди толпы также присутствуют дети.
Ранее сообщалось, что грузовик с 30 тыс. банками пива перевернулся и обрадовал жителей в Парагвае.
Известно, что водитель не справился с движением, когда проезжал по мосту.