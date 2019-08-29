Набережную закрыли в Хабаровске из-за подъема воды в Амуре

В Хабаровске закрыли центральную часть набережной имени Г.И. Невельского из-за поднявшейся воды в реке Амур. Об этом говорится на сайте правительства Хабаровского края

«Запрет на прогулки действует на участке от речного вокзала до лестницы, расположенной за утесом», — написано в сообщении.

В пятницу, 30 августа, работники приступят к сооружению конструкций от потопления.

В настоящее время уровень воды достигает 644 см, опасным для города значением считается уровень в 600 см.

Ранее сообщалось, что увеличилось количество пострадавших в результате паводков домов в Хабаровском крае.