Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов

Отец 16-летней россиянки, которая скончалась в Турции в июле, заявил, что его дочь могла вернуться на родину без некоторых внутренних органов. Об этом сообщает Ura.ru.

По его словам, существует большая вероятность, что девушка вернулась домой «не в полном сборе».

«Мы сейчас читаем про такие же ситуации, и есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов», — сказал отец девушки.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку по факту смерти в Турции 16-летней россиянки, которая скончалась в местной клинике. По словам родителей, врачи за девять часов не оказали ей необходимую помощь. У девушки дважды останавливалось сердце.