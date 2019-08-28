В Кремле прокомментировали инциденты с силовиками в Анапе и Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, которые подозреваются в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

У Пескова спросили, связаны ли действия сотрудников правоохранительных органонов с «тотальной безнаказанностью» полицейских.

По словам пресс-секретаря, случаи изнасилования, в которых подозреваются силовики, абсолютно неприемлемы и отвратительны, однако не нужно связывать преступления с полицейскими.

«Действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе.