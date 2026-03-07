Размер шрифта
«Обеды в Госдуме можно не оплачивать»: Грымов высмеял идею Певцова:

Режиссер Грымов не поддержал идею возвращать деньги за непонравившиеся спектакли
Пресс-служба театра «Модерн»

Заслуженный артист России Юрий Грымов не поддержал идею первого зампредседателя комитета Госдумы по культуре и народного артиста России Дмитрия Певцова возвращать билеты за непонравившиеся фильмы и спектакли. Грымова цитирует ТАСС.

По словам Грымова, для повышения качества спектаклей и кинофильмов нужно уделять внимание развитию культуры в целом. Благодаря правильной государственной политике в театральной сфере мы видим, что в театрах сегодня - настоящий бум», - прокомментировал слова артиста Грымов.

Он высмеял инициативу, сравнив это предложение с предложением не платить в ресторане за показавшуюся невкусной еду.

«Мне кажется, эту мою инициативу Дмитрий должен поддержать — тогда обеды в столовой Госдумы можно не оплачивать. Так же можно поступать и в общественном транспорте: вы проехали в автобусе, вас трясло, народу много — не надо платить, не понравилось», — пошутил Грымов.

До этого Певцов предложил возвращать зрителям деньги за непонравившиеся спектакли и фильмы, предположив, что «денежный штраф» поможет регулировать качество постановок и кино.

Ранее юрист объяснил, как вернуть деньги за плохой концерт.

 
