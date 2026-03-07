СМИ рассказали, какие «рычаги давления» на Трампа получил Зеленский

У президента Украины Владимира Зеленского появились «незначительные краткосрочные рычаги давления» на США из-за атаки на Иран. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источник, близкий к команде президента США по национальной безопасности.

Politico отмечает, что «козырем» для Киева является его опыт защиты от беспилотников, и сейчас это «один из немногих случаев, когда Украина может публично предложить США что-то действительно ценное» в обмен на финансовую и военную поддержку от США. Также несколько украинских чиновников отметили, что интерес к украинским дронам со стороны США и ряда арабских стран «растет».

Источник Politico отметил, что сделка с президентом США Дональдом Трампом может быть «умным ходом» для Зеленского, который решил воспользоваться ситуацией и предложить США помощь в борьбе с иранскими беспилотниками. Однако Зеленскому необходимо будет свести свои запросы к минимуму, подчеркнул он.

«Он хочет больше ракет для систем Patriot, поэтому, возможно, сможет убедить [США] ускорить выполнение некоторых запросов», — подчеркнул источник.

Два источника, знакомые с ходом переговоров, отметили, что соглашение на поставку беспилотников между США и Украиной пока не подписано. Также один источник рассказал Politico, что «сделка разбивается на более мелкие части с уменьшенными масштабами».

Также издание Politico сообщило, что представители Пентагона на прошлой неделе приезжали на Украину, чтобы обсудить возможное содействие Киева в отражении ударов иранских БПЛА на Ближнем Востоке.

5 марта Зеленский заявил, что Украина может отправить США средства для борьбы с БПЛА и своих специалистов. Также он заверил, что Киев готов помогать защищать американские военные базы от атак дронов.

Газета The Financial Times писала, что Пентагон и по крайней мере одна страна Персидского залива ведут переговоры с Украиной по закупке перехватчиков, которые смогут отражать атаки иранских беспилотников «шахед». Также агентство Reuters сообщило, что США запросили помощь у Украины в защите своих баз и солдат в некоторых странах региона.

Ранее ВСУ предрекли провал в борьбе с иранскими новыми дронами.