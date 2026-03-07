На СВО уничтожили израильские радиолокационные станции

Российские войска за сутки уничтожили две израильские радиолокационные станции RADA RPS-42 в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Одна из них была уничтожена в зоне ответственности группировки войск «Север», другая — в зоне действия Южной группировки.
В оборонном ведомстве отметили, что операция является частью проводимых вооруженными силами действий в регионе.
До этого в Минобороны сообщили, что за сутки российские войска уничтожили 200 беспилотников и нанесли удары по нескольким объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинских войск.
Также 7 марта стало известно, что с помощью ударного беспилотника типа «Герань» был сбит украинский Ми-8. Вертолет подвергся атаке в районе населенного пункта Михайловка в Днепропетровской области. А в декабре прошлого года беспилотник «Герань» уничтожил украинский Ми-24 в Черкасской области Украины.
Ранее ВС РФ взяли под контроль восемь населенных пунктов за неделю в зоне СВО.