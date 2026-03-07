Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

На СВО уничтожили израильские радиолокационные станции

Минобороны: ВС России за сутки в зоне СВО уничтожили две израильские РЛС
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Российские войска за сутки уничтожили две израильские радиолокационные станции RADA RPS-42 в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Одна из них была уничтожена в зоне ответственности группировки войск «Север», другая — в зоне действия Южной группировки.

В оборонном ведомстве отметили, что операция является частью проводимых вооруженными силами действий в регионе.

До этого в Минобороны сообщили, что за сутки российские войска уничтожили 200 беспилотников и нанесли удары по нескольким объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинских войск.

Также 7 марта стало известно, что с помощью ударного беспилотника типа «Герань» был сбит украинский Ми-8. Вертолет подвергся атаке в районе населенного пункта Михайловка в Днепропетровской области. А в декабре прошлого года беспилотник «Герань» уничтожил украинский Ми-24 в Черкасской области Украины.

Ранее ВС РФ взяли под контроль восемь населенных пунктов за неделю в зоне СВО.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!