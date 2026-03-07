Подрыв банкомата в Подмосковье связали с украинскими мошенниками

SHOT: украинский след может быть в подрыве банкомата в Путилково

Украинский след может быть в деле по взрыву в подмосковном Путилково, где 16-летний подросток предположительно попытался взорвать банкомат. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Предполагается, что на взрыв в банке на улице Вольной подростка развели украинские мошенники. Его задержали на месте, пожар удалось потушить самостоятельно снегом.

По предварительным данным, подросток следовал телефонным указаниям неизвестных. Он пронес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил банкоматы и поджег. Отмечается, что задержанный школьник живет поблизости от отделения банка

Прокуратура Красногорска уже взяла под контроль данный инцидент, чтобы установить все обстоятельства.

2 марта в Москве сотрудники полиции также задержали 14-летнего подростка, который поджег банкомат в Москве по указанию мошенников.

Ранее иностранец пытался ледорубом вскрыть банкомат в Москве и попал на видео.