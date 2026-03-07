Размер шрифта
«Понятия не имею, что он чувствует»: в «Вашингтоне» оценили состояние Овечкина

Генменеджер «Вашингтона» Патрик оценил состояние Овечкина после ухода Карлсона
Geoff Burke-Imagn/Reuters

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик заявил, что поговорит с российским нападающим и капитаном клуба Александром Овечкиным после ухода Джона Карлсона в «Анахайм Дакс». Его слова приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Он сможет выговориться, если захочет. Я понятия не имею, что он чувствует. Самое замечательное в Алексе то, что он сосредоточен исключительно на своей команде, на своих товарищах, на играх и на стремлении к победе, и это всё, чем он занимается», — отметил он.

В ночь на 1 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграл «Монреаль Канадиенс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Белл-центр» в Монреале, завершилась со счетом 6:2. Обе шайбы «Вашингтона» забросил Овечкин, который прервал свою безголевую серию, состоящую из семи матчей. На счету российского хоккеиста в 62 встречах текущего сезона 50 очков (24 заброшенных шайб + 26 голевых передач).

4 марта «Вашингтон» со счетом 2:3 проиграл «Юте Мамонт», Овечкин отличиться не сумел.

Ранее в «Вашингтоне» высказались о будущем Овечкина.

 
